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Футболист ПСЖ Дани Алвес объявил об уходе из клуба 

RT на русском + ещё 11 2 часа назад
Фото: globallookpress.com © Panoramic/ZUMAPRESS.com
Бразильский защитник французского ПСЖ Дани Алвес объявил, что покидает клуб.
«Сегодня я заканчиваю очередной цикл в моей жизни, цикл побед, обучения и опыта. Я хотел бы поблагодарить семью ПСЖ за возможность вместе создать страницу в истории клуба», — написал Алвес в своём Instagram.
Игрок перешёл в ПСЖ из итальянского «Ювентуса» в 2017 году. За это время он сыграл 73 матча в составе парижан и забил восемь мячей. Вместе с командой он дважды стал чемпионом Франции и по одному разу выиграл Кубок страны и Кубок лиги.
На данный момент Алвес выступает на Кубке Америки в составе сборной Бразилии.
Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар согласился на все условия «Барселоны» для возвращения в команду.
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