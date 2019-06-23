Футболист ПСЖ Дани Алвес объявил об уходе из клуба

Бразильский защитник французского ПСЖ Дани Алвес объявил, что покидает клуб.

«Сегодня я заканчиваю очередной цикл в моей жизни, цикл побед, обучения и опыта. Я хотел бы поблагодарить семью ПСЖ за возможность вместе создать страницу в истории клуба», — написал Алвес в своём Instagram.

Игрок перешёл в ПСЖ из итальянского «Ювентуса» в 2017 году. За это время он сыграл 73 матча в составе парижан и забил восемь мячей. Вместе с командой он дважды стал чемпионом Франции и по одному разу выиграл Кубок страны и Кубок лиги.

На данный момент Алвес выступает на Кубке Америки в составе сборной Бразилии.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар согласился на все условия «Барселоны» для возвращения в команду.