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Антироссийский демарш грузинских футболистов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках. Об этом сообщает портал Грузия Online.
Как отмечается, речь идет об игроках таких футбольных клубов, как «Торпедо», «Рустави» и «Локомотив». Футболисты первого клуба появились в черных майках с надписями о том, что Россия якобы оккупировала часть Грузии. Игроки двух других клубов были в белых майках с антироссийскими надписями.
Два дня назад грузинский лидер Саломе Зурабишвили назвала Россию «страной-оккупантом». Тбилиси считает, что российская сторона якобы оккупировала такие грузинские территории, как Абхазия и Южная Осетия. В 2008 году Россия признала независимость этих республик.
C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Ранее сообщалось, что назвавшая Россию оккупантом президент Грузии ждет российских туристов.
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Футбол , Саломе Зурабишвили , Сергей Гаврилов , Госдума
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