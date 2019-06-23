Антироссийский демарш грузинских футболистов

Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках. Об этом сообщает портал Грузия Online.

Как отмечается, речь идет об игроках таких футбольных клубов, как «Торпедо», «Рустави» и «Локомотив». Футболисты первого клуба появились в черных майках с надписями о том, что Россия якобы оккупировала часть Грузии. Игроки двух других клубов были в белых майках с антироссийскими надписями.

Два дня назад грузинский лидер Саломе Зурабишвили назвала Россию «страной-оккупантом». Тбилиси считает, что российская сторона якобы оккупировала такие грузинские территории, как Абхазия и Южная Осетия. В 2008 году Россия признала независимость этих республик.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Ранее сообщалось, что назвавшая Россию оккупантом президент Грузии ждет российских туристов.