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«Милан» нацелился на третьего игрока «Реала» 

Soccer News + ещё 5 2 часа назад
Фото: Soccer News
"Милан" рассчитывает этим летом усилить свой состав за счёт нескольких игроков мадридского "Реала".
Ранее сообщалось, что "россонери" хотят арендовать Матео Ковачича и Дани Себальоса, а теперь стало известно, что в шорт-лист клуба также входит левый защитник "бланкос" Тео Эрнандес.
По информации Sportmediaset, "Милан" и "Реал" уже обсуждали возможный трансфер 21-летнего футболиста.
"Реал" купил Эрнандеса в 2017 году у "Атлетико" за 24 миллиона евро.
В минувшем сезоне фулбек выступал на правах аренды за "Реал Сосьедад", в его активе 1 гол и 2 ассиста в 28 матчах.
Интерес к нему также проявляют "Ювентус", "Байер" и "Наполи".
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