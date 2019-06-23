В РФС назвали грузинских футболистов с антироссийскими лозунгами разменной монетой в политической игре

«Руководству РФС мудро было бы позвонить в МИД и понять, как правильно в этой ситуации поступить, надо ли РФС вступать здесь в какие-то жёсткие решительные действия. В этой ситуации лучше высказаться МИДу. Это межгосударственный вопрос».

Колосков заявил, что футболистов просто использовали «в гнусных целях».

«Это вызывает глубокое сожаление. У меня богатый опыт совместных побед и громких выступлений нашей сборной СССР, которую представляли выдающиеся футболисты. Когда я прочёл эту ошеломляющую новость, я просто не мог поверить. Что футболисты будут такой разменной монетой в этой политической игре, мне в страшном сне не могло присниться.

Конечно, это не сама по себе футбольная федерация. Я видел на конгрессах ФИФА, УЕФА, что если раньше мы с грузинскими коллегами в обнимку кутили даже иногда, то сейчас они демонстративно стирают взаимоотношения какие бы то ни было. Вели себя заносчиво и вызывающе. Это уже воспитанники нынешнего поколения. Постепенно они превратились в зрелых людей, а воспитанная к России ненависть осталась. Не могу поверить, что это массовое явление даже среди футболистов. Как и везде есть бесшабашные и безголовые люди, которые стоят во главе этих клубов».

Почётный президент РФС пояснил, что игрокам, продемонстрировавшим антироссийскую символику, навсегда закрыт вход в РПЛ.

«Первая причина, конечно, это наши политические враги, если использовать их лексикон. Ну и там нет таких футболистов, чтобы можно было на что-то закрыть глаза. Вряд ли такие футболисты смогут играть за российские клубы».

При этом Колосков оправдал двух российских футболистов, которые вместе со своими командами вышли с политическими лозунгами. По мнению функционера, на «мальчишек» оказали давление и им не хватило мужества выступить против. Напомним, сегодня и накануне в футболках с антироссийскими лозунгами на матч 19-го тура Национального чемпионата Грузии вышли игроки сразу трёх команд. Речь идёт о клубах «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» (Рустави).