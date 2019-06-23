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Вечный запасной российского футбола продолжит карьеру 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Защитник Борис Ротенберг-младший продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Об этом сообщается на сайте клуба.
33-летний футболист подписал новый контракт с железнодорожниками. Срок действия соглашения не уточняется. В данный момент Ротенберг восстанавливается после травмы крестообразной связки.
Защитник получил травму колена в декабре 2018-го. Тогда же сообщалось, что он завершит карьеру футболиста и перейдет на работу в структуру «Локомотива».
31 марта 2018-го после матча с пермским «Амкаром» Ротенберг стал лидером чемпионатов России по количеству матчей, проведенных в запасе. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ротенберг провел пять матчей в составе «Локомотива» и не отметился результативными действиями.
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