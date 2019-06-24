Месси подвёл итоги матча с Катаром

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарии после матча третьего тура группового этапа Кубка Америки-2019 против Катара.

"Альбиселесте" одержали победу со счётом 2:0 и вышли в плей-офф турнира.

"Мы провели хорошую игру. Победа — это самое главное для нас. Команде нужен был такой матч, чтобы обрести уверенность и спокойствие. От игры к игре мы должны расти, и эта встреча поспособствовала этому", — приводит слова Месси официальный твиттер национальной команды.

Напомним, что в 1/4 финала Кубка Америки аргентинцы сыграют с Венесуэлой. Матч состоится в ближайшую пятницу.