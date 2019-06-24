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Экс-хавбек «Спартака» стал игроком «Аякса» 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Экс-хавбек московского "Спартака", в настоящее время выступающий в испанской "Севильи", Квинси Промес перешел в амстердамский "Аякс", сообщает "Советский спорт".
По информации корреспондента De Telegraaph Майка Вервея, нидерландский клуб подписал с 27-летним полузащитником соглашение, рассчитанное до 2024 года.
В завершившемся сезоне футболист принял участие в 33 матчах испанской Ла Лиги на клубном уровне, став автором двух забитых мячей и трех результативных передач.
В составе сборной Нидерландов спортсмен смог взять серебро Лиги Наций.
Ранее сообщалось, что легенда "Спартака" Андрей Тихонов порекомендовал президенту красно-белых Леониду Федуну вернуть Промеса.
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Футбол , Леонид Федун , Андрей Тихонов , Спартак , Советский спорт
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