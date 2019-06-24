Экс-хавбек «Спартака» стал игроком «Аякса»

Экс-хавбек московского "Спартака" , в настоящее время выступающий в испанской "Севильи", Квинси Промес перешел в амстердамский "Аякс", сообщает "Советский спорт".

По информации корреспондента De Telegraaph Майка Вервея, нидерландский клуб подписал с 27-летним полузащитником соглашение, рассчитанное до 2024 года.

В завершившемся сезоне футболист принял участие в 33 матчах испанской Ла Лиги на клубном уровне, став автором двух забитых мячей и трех результативных передач.

В составе сборной Нидерландов спортсмен смог взять серебро Лиги Наций.