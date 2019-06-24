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Неймар готов публично извиниться перед «Барселоной» 

Soccer News + ещё 3 2 часа назад
Фото: Soccer News
Нападающий ПСЖ Неймар хочет как можно быстрее вернуться в "Барселону", сообщает Sport.es.
По информации источника, звёздный бразилец намерен форсировать свой трансфер. Для начала форвард планирует выступить с публичным заявлением, в котором среди прочего он извинится перед "блауграной" и её болельщиками.
Напомним, что два года назад 27-летний футболист со скандалом ушёл из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.
Впрочем, в Париже карьера у Неймара не задалась. Он получил несколько серьёзных травм и не выиграл солидных трофеев помимо двух чемпионских кубков Лиги 1.
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