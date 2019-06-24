Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

УЕФА приняло решение по демаршу грузинских футболистов 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Фото: RT на русском
Представитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что действия грузинских футболистов, вышедших на поле в майках с антироссийскими лозунгами, не попадают под юрисдикцию организации. Об этом сообщает сегодня «Чемпионат».
«Учитывая тот факт, что данные события произошли во внутреннем соревновании, любые дальнейшие дисциплинарные меры подпадают под юрисдикцию соответствующих органов Грузинской футбольной федерации. УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации», — цитирует издание ответ представителя пресс-службы УЕФА.
Ранее издание «Грузия online» сообщило, что футболисты ряда клубов вышли на матчи 19-го тура Чемпионата Грузии в майках с антироссийскими лозунгами. Так, по данным издания, игроки кутаисского "Торпедо" играли в черный майках, надпись на которых говорила, что часть территории Грузии оккупирована Россией. В Тбилиси на матч между тбилисским "Локомотивом" и руставским "Рустави" игроки также вышли в футболках с антиоккупационными надписями.
В свою очередь, по данным ТАСС, член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировать на политическую антироссийскую акцию игроков в чемпионате Грузии.
Грузия считает Южную Осетию и Абхазию, независимость которых Россия признала после пятидневной войны в августе 2008 года, своими оккупированными территориями. С 20 июня в Грузии проходят массовые митинги, причиной которых стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси
Комментарии
Футбол , Сергей Гаврилов , Дмитрий Свищев , Генассамблея ООН , УЕФА , Госдума , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин погасил долг по алиментам
Паршивлюк перешел в «Динамо»
«КС» ведут переговоры с Комбаровым
Глушакову предложили работу в женском футболе
Бенитес покинул «Ньюкасл»
Видео
00:23
Позор Тутберидзе: номер Загитовой украли у американки
Фигурное катание Статьи
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
02:13
Обидно: почему Дзюба ругался на прямой линии с Путиным
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение