УЕФА приняло решение по демаршу грузинских футболистов

«Учитывая тот факт, что данные события произошли во внутреннем соревновании, любые дальнейшие дисциплинарные меры подпадают под юрисдикцию соответствующих органов Грузинской футбольной федерации. УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации», — цитирует издание ответ представителя пресс-службы УЕФА.

Ранее издание «Грузия online» сообщило, что футболисты ряда клубов вышли на матчи 19-го тура Чемпионата Грузии в майках с антироссийскими лозунгами. Так, по данным издания, игроки кутаисского "Торпедо" играли в черный майках, надпись на которых говорила, что часть территории Грузии оккупирована Россией. В Тбилиси на матч между тбилисским "Локомотивом" и руставским "Рустави" игроки также вышли в футболках с антиоккупационными надписями.

В свою очередь, по данным ТАСС, член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировать на политическую антироссийскую акцию игроков в чемпионате Грузии.