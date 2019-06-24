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В УЕФА заявили, что не в их полномочиях реагировать на акцию грузинских футболистов 

RT на русском + ещё 2 44 минуты назад
Фото: RT на русском
В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали политическую акцию футболистов ряда грузинских клубов.
«Учитывая тот факт, что данные события произошли во внутреннем соревновании, любые дальнейшие дисциплинарные меры подпадают под юрисдикцию соответствующих органов Грузинской футбольной федерации. УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации», — приводит слова представителя УЕФА «Чемпионат».
23 июня стало известно, что в Грузии футболисты вышли на матчи чемпионата в футболках против «оккупации».
Ранее депутат Дмитрий Свищёв заявил, что ФИФА и УЕФА обязаны отреагировать на акцию грузинских футболистов.
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Футбол , Дмитрий Свищев , УЕФА
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