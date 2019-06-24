Глушаков ищет новый клуб через Instagram 

Экс-футболист московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в Instagram пост о поиске новой работы.
32-летний полузащитник сопроводил пост хэштагами #ищуработу, #глушаков, #свободный, #футболист.
19 июня "Спартак" объявил о расторжении контракта с Глушаковым по обоюдному согласию сторон. В сентябре прошлого года Глушаков был отстранен от работы с основной командой возглавлявшим тогда "Спартак" Массимо Каррерой. После отставки итальянского тренера игрок вернулся к тренировкам с первой командой. Тогда же объединение болельщиков "Фратрия" выступило с требованием отстранить Глушакова от работы с "основой", а позже заявило, что Глушаков не может быть капитаном "Спартака" и не заслуживает поддержки фанатов.