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«Крылья Советов» ведут переговоры футболистом Комбаровым 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: RT на русском
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» ведёт переговоры о подписании контракта с защитником Дмитрием Комбаровым.
Об этом рассказал генеральный директор клуба Виталий Шашков, слова которого передаёт РИА Новости.
Он отметил, что переговоры идут, но пока нет никакой конкретики.
Шашков также заявил, что Комбаров отправится с командой на сбор в Австрии.
Предыдущим клубом 32-летнего защитника был московский «Спартак», за который он отыграл девять лет, и в составе которого сыграл 274 матча и забил 27 мячей. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году.
Ранее сообщалось, что футболистка сборной России предложила Глушакову работу в женском футболе.
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Футбол , Виталий Шашков , Спартак , РИА Новости
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