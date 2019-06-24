«Крылья Советов» ведут переговоры футболистом Комбаровым

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» ведёт переговоры о подписании контракта с защитником Дмитрием Комбаровым.

Об этом рассказал генеральный директор клуба Виталий Шашков , слова которого передаёт РИА Новости.

Он отметил, что переговоры идут, но пока нет никакой конкретики.

Шашков также заявил, что Комбаров отправится с командой на сбор в Австрии.

Предыдущим клубом 32-летнего защитника был московский «Спартак» , за который он отыграл девять лет, и в составе которого сыграл 274 матча и забил 27 мячей. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

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