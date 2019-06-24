Глушаков описал «Спартак» тремя словами

«Скандалы, интриги, расследования», — сказал Глушаков на Youtube-канале «Макарена».

Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году. 19 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с игроком.

Ранее Глушаков объяснил, почему он был невыгоден бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.