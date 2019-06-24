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Глушаков описал «Спартак» тремя словами 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков описал московский клуб тремя словами.
«Скандалы, интриги, расследования», — сказал Глушаков на Youtube-канале «Макарена».
Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году. 19 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с игроком.
Ранее Глушаков объяснил, почему он был невыгоден бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.
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Футбол , Денис Глушаков , Спартак
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