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Трамп ответил оскорбившей Белый дом футболистке 

Газета.Ru + ещё 9 4 часа назад
Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп ответил футболистке национальной сборной Меган Рапино, оскорбившей Белой дом, передает Mediaite.
Футболистка заявила, что не пойдет в Белый дом, если сборная США выиграет чемпионат мира — 2019.
"Игрок сборной США Меган Рапино заявила, что "не придет в Белый дом, если выиграет чемпионат мира". Я большой фанат сборной США и женского футбола, но Меган должна сначала выиграть, а потом говорить", — написал глава государства в своем твиттере.
Он также добавил, что Рапино должна уважать свою страну.
"Меган не может не уважать нашу страну, Белый дом и флаг, особенно после того, как столько всего было сделано для нее и команды. Гордись флагом, который носишь на форме", — заключил Трамп.
Сборная США в четвертьфинале сыграет с командой Франции.
Ранее сообщалось, что футболистка сборной США оскорбила Белый дом.
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