Трамп ответил оскорбившей Белый дом футболистке

Президент США Дональд Трамп ответил футболистке национальной сборной Меган Рапино, оскорбившей Белой дом, передает Mediaite.

Футболистка заявила, что не пойдет в Белый дом, если сборная США выиграет чемпионат мира — 2019.

"Игрок сборной США Меган Рапино заявила, что "не придет в Белый дом, если выиграет чемпионат мира". Я большой фанат сборной США и женского футбола, но Меган должна сначала выиграть, а потом говорить", — написал глава государства в своем твиттере.

Он также добавил, что Рапино должна уважать свою страну.

"Меган не может не уважать нашу страну, Белый дом и флаг, особенно после того, как столько всего было сделано для нее и команды. Гордись флагом, который носишь на форме", — заключил Трамп.

Сборная США в четвертьфинале сыграет с командой Франции.

Ранее сообщалось, что футболистка сборной США оскорбила Белый дом.