Футболист ЦСКА Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии на молодежном ЧЕ

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич получил повреждение в матче за национальную команду, которая встречалась со сборной Англии в рамках молодежного чемпионата Европы по футболу. Игра завершилась со счетом 3:3.

Полузащитник ЦСКА отметился голом на 62-й минуте матча. Уже через две минуты футболист получил повреждение и не смог продолжить игру, покинув поле на носилках. Характер травмы, степень ее серьезности и сроки восстановления будут известны после прохождения медицинского обследования.

Сборная Хорватии заняла последнее место в группе с командами Англии, Франции и Румынии, набрав одно очко. Влашич провел все три матча на предварительном этапе и записал на свой счет два забитых мяча.

ЦСКА выкупил права на футболиста у английского "Эвертона" 19 июня. В прошедшем сезоне Влашич выступал за армейцев на правах аренды. Полузащитник отыграл 31 матч, забил восемь голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах.