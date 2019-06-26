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«Спартак» проиграл «Ростову» на турнире в Австрии 

Газета.Ru + ещё 19 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский "Спартак" уступил "Ростову" в матче первого круга товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу ростовской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
На 3-й минуте Дмитрий Полоз счет открыл, а на 32-й отличился Александр Саплинов.
Стоит отметить, что во втором тайме за "Спартак" дебютировал Эсекьель Понсе.
Во втором круге "Спартак" сыграет с ЦСКА, а "Ростов" сразится с "Краснодаром".
Ранее новичок "Спартака" Понсе высказался о сравнении с Месси.
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Футбол , Дмитрий Полоз , Спартак , Газета.Ru
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