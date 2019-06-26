«Спартак» проиграл «Ростову» на турнире в Австрии

Московский "Спартак" уступил "Ростову" в матче первого круга товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу ростовской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На 3-й минуте Дмитрий Полоз счет открыл, а на 32-й отличился Александр Саплинов.

Стоит отметить, что во втором тайме за "Спартак" дебютировал Эсекьель Понсе.

Во втором круге "Спартак" сыграет с ЦСКА, а "Ростов" сразится с "Краснодаром".

Ранее новичок "Спартака" Понсе высказался о сравнении с Месси.