«Спартак» проиграл «Ростову» на турнире в Австрии 

Московский "Спартак" уступил "Ростову" в матче первого круга товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу ростовской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
На 3-й минуте Дмитрий Полоз счет открыл, а на 32-й отличился Александр Саплинов.
Стоит отметить, что во втором тайме за "Спартак" дебютировал Эсекьель Понсе.
Во втором круге "Спартак" сыграет с ЦСКА, а "Ростов" сразится с "Краснодаром".
Ранее новичок "Спартака" Понсе высказался о сравнении с Месси.