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Мамаеву предрекли положительное место заключения 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о возможном месте заключения для своего клиента. Его слова приводит «Чемпионат.com».
Бушманов заявил, что Мамаева должны отправить в одно из ближайших к московскому региону учреждений, находящихся в соседних областях. «Учитывая пристальное внимание к этому делу, думаю, отправлять ребят будут в более-менее положительные места заключения, где условия более-менее соответствуют нормальным», — отметил он.
Адвокат посчитал, что для его клиента было бы идеальным оказаться в одном месте заключения с братьями Кокориными. «Они друзья и занимаются единым делом. Для ФСИН это тоже было бы идеально — так проще соблюсти все меры безопасности при этапировании и отбывании срока», — добавил он.
13 июня Московский городской суд приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, нападающего «Зенита» Александра Кокорина — к полутора годам. Футболистов должны этапировать поездом в колонию в одной из ближайших к Москве областей.
Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.
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Футбол , Игорь Бушманов , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , Мосгорсуд , ФСИН , Чемпионат.com
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