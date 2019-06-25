Мамаеву предрекли положительное место заключения

Бушманов заявил, что Мамаева должны отправить в одно из ближайших к московскому региону учреждений, находящихся в соседних областях. «Учитывая пристальное внимание к этому делу, думаю, отправлять ребят будут в более-менее положительные места заключения, где условия более-менее соответствуют нормальным», — отметил он.

Адвокат посчитал, что для его клиента было бы идеальным оказаться в одном месте заключения с братьями Кокориными. «Они друзья и занимаются единым делом. Для ФСИН это тоже было бы идеально — так проще соблюсти все меры безопасности при этапировании и отбывании срока», — добавил он.

Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.