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Валерий Газзаев предложил отменить добавленное время в футболе 

ТАСС 55 минут назад
Фото: ТАСС
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выступил против изменений в футбольных правилах, касающихся стандартных положений, а также предложил отменить добавленное время по окончании матчей и проводить встречи с чистым временем. Такое мнение Газзаев высказал ТАСС во вторник.
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Во вторник начинает действовать новая редакция футбольных правил, в которых было изменено правило игры рукой: судьи не будут засчитывать голы, забитые после касания мяча рукой даже в случаях, когда игра была непреднамеренной. Также футболисты в случае замены должны покидать поле через ближайшую к ним лицевую линию.
"Я считаю, что любое попадание мяча в штрафной площади в руку — это обязательно 11-метровый, потому что сейчас мы часто слышим, что решение принимается на усмотрение судьи — была ли игра рукой или мяч просто в нее попал. Чтобы таких споров не было, нужно однозначно назначать пенальти, и тогда больше никогда не будет споров после игры, которые есть сейчас, — заявил Газзаев. — Также считаю правильным решение о заменах игроков — теперь футболист раньше войдет в игру и принесет команде пользу, ведь часто бывают такие ситуации, когда меняют дальнего игрока и он тянет время, очень долго идет на замену".
По новым правилам, в ходе стандартного положения игроки атаки должны находиться в метре от стенки, не имея больше права занимать в ней место. В случае назначения пенальти голкипер теперь имеет право выдвигаться вперед до удара при условии, что одна нога остается на линии ворот.
"Это правило ввели, думаю, чтобы было больше зрелищности и голов со стандартных положений, но мне кажется, это спорное решение — для обороняющейся команды это будет минусом. Касательно пенальти, все должно быть четко, чтобы вратарь всегда оставался на линии, а не делал шаг или два, другого варианта быть не может", — добавил он.
Специалист выделил некоторые моменты, которые могли бы сделать футбол четче и динамичнее.
"Также хотел бы отметить еще два момента, которые мне не нравятся в современном футболе: не должно быть пассивного или активного положения вне игры — офсайд должен быть офсайдом, и тогда игра станет быстрее, мы должны стремиться, чтобы футбол был более быстрый, активный и с многочисленными атаками, а сегодня, учитывая трактовку пассивности и активности положения вне игры, футбол стал более закрытым. Второе — это время, которое добавляется арбитром после матча, должны быть фиксированные 90 минут. Сейчас мы видим, что часто забивают гол на пятой или шестой добавленной минуте, но кто и как определил, пять или шесть минут добавлено, нужно как в хоккее играть только чистое время. Футбол — консервативный вид спорта, правила очень редко меняются, но считаю, что эти моменты надо рассмотреть, однако, опять же, это мое мнение", — заключил он.
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Футбол , Валерий Газзаев , ИТАР-ТАСС
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