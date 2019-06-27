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Хакеры взломали инстаграм защитника «Спартака» 

Газета.Ru + ещё 2 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Защитник сборной России и московского "Спартака" Илья Кутепов рассказал о проблеме с социальными сетями, передает пресс-служба клуба.
По словам игрока красно-белых, его аккаунт в инстаграме был взломан хакерами.
"К сожалению, мой инстаграм-аккаунт взломали, так что вся информация, которая поступает или будет поступать из моего профиля — это не я, а хакеры. Пока что меня нет в этой соцсети, но мы ведем работу над этим", — заявил 25-летний футболист.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал свое увольнение из столичного клуба.
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Футбол , Илья Кутепов , Спартак
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