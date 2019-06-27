Хакеры взломали инстаграм защитника «Спартака»

Защитник сборной России и московского "Спартака" Илья Кутепов рассказал о проблеме с социальными сетями, передает пресс-служба клуба.

По словам игрока красно-белых, его аккаунт в инстаграме был взломан хакерами.

"К сожалению, мой инстаграм-аккаунт взломали, так что вся информация, которая поступает или будет поступать из моего профиля — это не я, а хакеры. Пока что меня нет в этой соцсети, но мы ведем работу над этим", — заявил 25-летний футболист.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал свое увольнение из столичного клуба.