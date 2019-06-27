Новый лимит легионеров придет в РПЛ. Как он изменит российский футбол?

Лимит легионеров на протяжении многих лет остается одной из самых обсуждаемых тем российского футбола. 26 июня случилась небольшая революция. Ограничения на иностранцев в российских клубах с сезона 2020/21 начнут действовать по-новому. Каким будет новый лимит и как он изменит футбол в стране — в материале «360».

С лимитом легионеров российские команды впервые познакомились в 2005 году. Тогда на поле одновременно могли находиться не более пяти иностранных футболистов. При этом ограничения не касались спортсменов, которые провели за свои сборные 10 или более матчей.

Уже спустя год на поле стали допускать по семь легионеров одновременно. Затем на протяжении 10 лет схема менялась то на «7+4», то на «6+5». С 2015 года и по сей день действует как раз такое ограничение — шесть иностранцев на поле.

В среду, 26 июня, Российский футбольный союз впервые принял решение о переходе на лимит легионеров в заявке на сезон. Теперь из 25 футболистов, которых клуб выберет для участия в играх чемпионата, иностранцами могут быть не более восьми человек. Эта схема начнет действовать с сезона 2020/21.

Даже при том, что граждане Белоруссии в российских футбольных и хоккейных первенствах не считаются легионерами, поработать над составом придется многим российским клубам. Сейчас половина команд РПЛ не вписывается в правила, которые начнут действовать с 2020 года.

Так, в заявке «Краснодара» — девять иностранных футболистов, в том числе и новичок Тонни де Вильена. В «Ахмате», «Ростове», «Уфе» и «Спартаке» числятся по 10 легионеров. По 11 иностранцев у «Локомотива» и «Урала» . Самый серьезный перебор — у чемпиона страны. В санкт-петербургском «Зените» числятся 14 иностранцев. Многие из них регулярно появлялись на поле в последнем сезоне и серьезно влияли на исход матчей. Так, под ограничение попадают, например, украинец Ярослав Ракицкий , иранец Сердар Азмун, а также колумбийский полузащитник Вильмар Барриос.

Поэтому не удивительно, что представители клуба из города на Неве в числе первых выступили против нововведения, принятого исполкомом РФС. Так, на официальном сайте команды появилось заявление главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака . «Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового. Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов, существенно снижает наш потенциал для игры в Европе. Мое мнение не изменилось. Наиболее приемлемым для меня был бы лимит „10+15“, когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я в этом не вижу», — заявил Семак.

Гендиректор клуба-чемпиона России Александр Медведев также раскритиковал новый лимит. Он подчеркнул, что сильнее всего он скажется на результатах российских команд, выступающих в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Кроме того, имея контракты с рядом игроков, которые выходят за пределы будущего сезона, возникает вопрос: а что с ними делать? У нас уже была ситуация, когда мы были вынуждены расставаться с иностранцами, которые были на первых ролях в «Зените»», — подчеркнул Александр Медведев.

«Занимают места наших игроков»

С позицией чемпионов России согласились не все. Так, экс-спортивный директор «Зенита», а ныне главный тренер «Ленинградца» Борис Раппопорт считает, что каким бы лимит ни был, главное, что он поможет российским футболистам.

«Иначе практически не будет шансов у наших молодых ребят», — отметил в разговоре с «360» Борис Раппопорт. При этом он подчеркнул, что старый лимит работал как надо. Он, по словам тренера, позволил набрать хороших футболистов в сборную России на чемпионат мира. Теперь же клубы смогут выпускать сразу по восемь иностранцев одновременно.

«Легионер легионеру рознь. Если легионеры высокого уровня, то естественного они помогают расти нашим футболистам. С ними можно решать задачи на европейских турнирах. А во многие клубы приезжают легионеры, мягко говоря, средней руки. Дело даже не в деньгах, а в том, что они занимают места наших игроков», — подчеркнул наставник «Ленинградца».

Андрей Аршавин, Александр Кержаков и Раппопорт напомнил, что он работал в «Зените», когда в клуб еще не пришли большие деньги. По его словам, до финансовых вливаний клубу удалось вырастить поколение футболистов, среди которых были Вячеслав Малафеев Игорь Денисов . Если бы тогда были средства на сильных легионеров, российский футбол мог бы остаться без целой россыпи звезд.

При этом на результатах российских команд на европейской арене изменения в лимите никак не скажутся. Тут проблема значительно глубже, считает Раппопорт. «Чтобы попадать на высокую стадию Лиги чемпионов, нужна несколько другая инфраструктура клубов. Необходим другой уровень футболистов и их количество», — заметил он.

«Лимит пора отменять»

Футбольный эксперт Анатолий Горсков придерживается противоположного мнения. Он считает, что от лимита стоит отказаться совсем.

«Лимит давным-давно уже пора отменять. Как вы, наверное, знаете, его вводили, чтобы к чемпионату мира в России у нас была прекрасная молодая сборная. Чтобы играли доморощенные игроки, чтобы средний возраст был 27 лет. И что мы увидели на чемпионате мира? У нас в составе Марио Фернандес, Маринато Гилерме и еще пара игроков, которые у нас были натурализованы», — рассказал «360» Анатолий Горсков.

По его словам, проблема ограничений для иностранцев кроется в том, что российские футболисты, имея паспорт гражданина РФ, подсознательно считают себя игроками основы. Поэтому они начинают диктовать условия командам. «Начинается гонка вооружений, в которой молодой игрок получает деньги, которые не получают [футболисты] в некоторых европейских топ-лигах. Это глупо. Это надо прекращать», — отметил футбольный эксперт.

Новый лимит, по мнению Анатолия Горскова, сохранит зарплаты российских футболистов высокими и при этом скажется на достатке легионеров. «В связи с ограничением иностранцев в заявке вырастут зарплаты иностранцев, потому что в данном случае всем будет понятно, что если игрок подписывает контракт с российским клубом, он попадает в заявку, 99%, что он будет играть в основе. Зарплаты российских футболистов останутся на том же уровне А вот как раз иностранцев — вырастут», — подчеркнул Горсков.

Но есть и положительный момент. Качество легионеров должно будет вырасти. Если раньше недорогих иностранцев набирали оптом, то теперь подход футбольных функционеров станет более избирательным, считает Анатолий Горсков.