Аншлаг в австрийской коммуне. «Ростов» обыграл «Спартак» в Кубке Париматч Премьер

Футболисты "Ростова" одержали победу над московским "Спартаком" со счетом 2:0 в первом матче Кубка Париматч Премьер, который является одним из этапов подготовки к сезону для ряда команд Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча собрала практически полные трибуны, а одним из зрителей стал главный тренер сборной России Станислав Черчесов

Небольшое австрийское местечко Пёллау, официально имеющее статус коммуны, на пару недель стало местом сборов четырех клубов РПЛ. В соревновании принимают участие уже названные "Спартак" и "Ростов", а также московский ЦСКА и "Краснодар". Проходит оно по инициативе одной из букмекерских компаний и канала "Матч Премьер", работающего на базе федерального спортивного телеканала "Матч ТВ".

За текущий год это уже второй подобный турнир. В середине января канал организовывал соревнования в Катаре, тогда победителем стал "Спартак". Как сказал главный тренер красно-белых Олег Кононов на специальной пресс-конференции перед турниром, эти соревнования в большей степени для его клуба являются тренировочными.

"Несмотря на статус турнира, хочется выиграть в любом спарринге. Соперники заставляют играть на победу. Я уверен, что даже на фоне нагрузок футболисты будут отдаваться на поле в полную силу", — отметил Кононов.

На турнире в Катаре, который примет чемпионат мира — 2022, не принимали участие ЦСКА и "Краснодар", вместо них там выступали петербургский "Зенит" и московский "Локомотив". Однако эти клубы, несмотря на то, что также сейчас готовятся к предстоящему сезону в Австрии, решили строить программу своих сборов иначе. Не прельстил команды даже денежный приз в размере $100 тыс., приготовленный для победителя.

Соперники по первому матчу турнира — "Спартак" и "Ростов" — живут друг от друга недалеко. Организаторы постарались сделать так, чтобы в плане логистики всем командам было легко добираться до места проведения матчей. Клуба разбросаны по небольшим местечкам на территории австрийской федеральной земли Штирия. Игры же проходят на арене команды "Пёллау", выступающей в одной из региональных лиг страны.

Галицкий и Черчесов в австрийской деревне

Сам стадион имеет лишь одну трибуну, рядом находится тренировочное поле, где во время игры разминались запасные. Без преувеличения можно сказать, что на матче практически был аншлаг. На фоне остальной публики, состоящей из местных жителей, не стеснялся исполнять роль заводящего одинокий фанат красно-белых. Другие же вели себя скромней, уделяя больше вниманию пиву и сосискам.

Отдельно от них находился главный тренер "Урала" Дмитрия Парфенов, чья команда также проводит сбор в Австрии. "Появилось время съездить после того, как мы сегодня сыграли свой матч. Кто-то из ребят поехал в Вену, а я отправился сюда. Здесь хорошая атмосфера, есть мотивация, если была бы возможность, то мы бы с удовольствием приняли участие здесь", — сказал Парфенов.

На турнире в Катаре "Спартак" одержал победу над "Ростовом" со счетом 2:1, при этом тогда голкипер красно-белых Александр Максименко отразил одиннадцатиметровый удар, а в добавленное время москвичи вырвали победу благодаря точному удару Дениса Глушакова . Бывшего капитана в составе команды уже нет, он и Дмитрий Комбаров покинули клуб, расторгнув контракты по соглашению сторон.

"Ростов" взял реванш

Матч для москвичей начался неудачно — вернувшийся в "Ростов" из "Зенита" Дмитрий Полоз открыл счет, воспользовавшись ошибкой соперника. Спустя полчаса второй мяч забил новичок команды Александр Саплинов. Он позже признался, что ему было приятно забить "Спартаку".

Огорчила столичную команду и потеря бразильца Айртона. Защитник пострадал в стыке с соперником, после чего ему еще долго оказывали помощь. Кононов перед началом второго тайма игрока заменил.

"Сейчас понадобится некоторое время для уточнения диагноза, но есть надежда, что серьезной травмы он избежал. Надеемся, что повреждений связок нет", — сказал после матча руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов. Стоит отметить, что после инцидента бразилец передвигался без посторонней помощи, немного прихрамывая.

Замены оживляли игру "Спартака". При этом Кононов в ряде случаев убирал и тех, кто менял партнеров после первого тайма. Провел свои первые 15 минут на поле и аргентинский новичок команды Эсекьель Понсе. Однако, несмотря на старание москвичей, "Ростов" удержал победу.

В четверг свой поединок проведут "Краснодар" и ЦСКА. 30 июня жителей Пёллау ждут два дерби — столичное ("Спартак" — ЦСКА) и южное ("Ростов" — "Краснодар").