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Украинский футболист рассказал об уважении к сборной России 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Игрок сборной Украины по пляжному футболу Роман Пачев после матча с национальной командой России заявил, что футболисты обеих команд относятся друг к другу с уважением и не вмешивают политику в спорт, передает РИА "Новости".
Россияне победили украинцев со счетом 5:1 в рамках группового этапа на II Европейских играх в Минске.
"Мы выходили играть на победу. Для нас не имеет значения, против кого мы играем. Мы готовимся под конкретного соперника. Спорт вне политики, и не хочется углубляться в эти моменты", — сказал он.
Также он отметил, что игроки обеих сборных давно друг друга знают, так что каждая команда выполняет свою задачу.
Ранее сообщалось, что Россия разгромила Украину на Европейских играх.
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Футбол , РИА Новости
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