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Гаджиев стал президентом «Махачкалы» 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-наставник махачкалинского "Анжи" Гаджи Гаджиев занял пост президента дагестанской "Махачкалы", сообщает Sport24.
По информации источника, махачкалинский клуб остается флагманом среди футбольных команд региона.
"Клуб решили создать по ходу сезона. Тогда "Анжи" был в подвешенном состоянии и было непонятно, что с ним станет. Однако на прошлой неделе мы подали все документы. А вчера донесли оставшиеся. Так что теперь у нас есть лицензия", — заявил Гаджиев.
Он также отметил, что главной целью нового клуба будет дать молодежи место, где они могли бы развиваться.
"Флагманом футбола республики по-прежнему остается "Анжи". Мы рады, что получилось сохранить бренд. Вторым клубом, наверное, будет "Легион". А мы, наверное, займем третью строчку в импровизированной дагестанской таблице", — сказал президент "Махачкалы".
Ранее агент бывшего защитника грозненского "Ахмата" Милада Мохаммади Шандор Варга рассказал о будущем игрока.
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Футбол , Гаджи Гаджиев , Шандор Варга
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