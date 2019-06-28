Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс‐футболист «Спартака» Комбаров перешел в «Крылья Советов» 

360tv.ru + ещё 17 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров решил сменить футбольный клуб и теперь будет играть в самарских «Крыльях Советов». Об этом спортсмен рассказал в Instagram.
«Моя новая команда — «Крылья Советов». Рад приступить к работе в ней. Приложу все усилия для достижения максимального результата», — поделился Комбаров.
Московский «Спартак» досрочно расторгнул договор с футболистом 19 июня 2019 года. В свою очередь самарские «Крылья» пока не объявили о подписании соответствующего контакта.
Дмитрий Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года, до этого он играл в «Динамо». За девять лет он принял участие в 274 матчах и забил 27 голов. Кроме того, спортсмен стал чемпионом России и обладателем Суперкубка в 2017 году.
Футболист входил в сборную России и в ее составе сыграл 47 матчей, забив два мяча.
360tv.ru: последние новости
УЕФА отреагировала на антироссийскую акцию грузинских футболистов РФС опроверг сообщение о госпитализации Никиты Симоняна Адвокат Мамаева прокомментировал новость об общей колонии для футболистов
Комментарии
Футбол , Дмитрий Комбаров , Спартак , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Милан» ответил на исключение из еврокубков
«Барселона» покупает чемпиона мира
Кокорин и Мамаев будут сидеть вместе
Российские теннисистки снялись с Уимблдона
Где может продолжить карьеру Панарин
Видео
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:22
Мамаева захотели отправить в хозобслугу
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:57
Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе
MMA
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол Гандбол
00:46
Кокорин обратился к фанатам из СИЗО
Футбол
00:23
Позор Тутберидзе: номер Загитовой украли у американки
Фигурное катание Статьи
00:44
Отверг даже Маррей: унижение Шараповой
Теннис Статьи
03:25
Глушаков ответил Бузовой
Футбол
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение