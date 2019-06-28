Экс‐футболист «Спартака» Комбаров перешел в «Крылья Советов»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров решил сменить футбольный клуб и теперь будет играть в самарских «Крыльях Советов». Об этом спортсмен рассказал в Instagram.

«Моя новая команда — «Крылья Советов». Рад приступить к работе в ней. Приложу все усилия для достижения максимального результата», — поделился Комбаров.

Московский «Спартак» досрочно расторгнул договор с футболистом 19 июня 2019 года. В свою очередь самарские «Крылья» пока не объявили о подписании соответствующего контакта.

Дмитрий Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года, до этого он играл в «Динамо» . За девять лет он принял участие в 274 матчах и забил 27 голов. Кроме того, спортсмен стал чемпионом России и обладателем Суперкубка в 2017 году.

Футболист входил в сборную России и в ее составе сыграл 47 матчей, забив два мяча.