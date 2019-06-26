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Футболистка сборной США оскорбила Белый дом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Вице-капитан женской сборной США Меган Рапино оскорбила Белый дом, когда говорила о том, что не собирается его посетить, передает Independent.
Она заявила, что не собирается посещать резиденцию президента США Дональда Трампа, если сборная Америки выиграет чемпионат мира — 2019.
"Я не пойду в Белый дом. Нет, меня не будет в Белом доме. Да и нас не собираются приглашать. Сомневаюсь в этом", — сказала Рапино.
Футболистка также известна тем, что называла Трампа сексистом и женоненавистником, а себя охарактеризовала как ходячий протест. В 2016 году Рапино была одной из первых, кто присоединился к протестам против расовой дискриминации, становясь на одно колено во время гимна США.
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