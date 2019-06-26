Футболистка сборной США оскорбила Белый дом

Вице-капитан женской сборной США Меган Рапино оскорбила Белый дом, когда говорила о том, что не собирается его посетить, передает Independent.

Она заявила, что не собирается посещать резиденцию президента США Дональда Трампа , если сборная Америки выиграет чемпионат мира — 2019.

"Я не пойду в Белый дом. Нет, меня не будет в Белом доме. Да и нас не собираются приглашать. Сомневаюсь в этом", — сказала Рапино.

Футболистка также известна тем, что называла Трампа сексистом и женоненавистником, а себя охарактеризовала как ходячий протест. В 2016 году Рапино была одной из первых, кто присоединился к протестам против расовой дискриминации, становясь на одно колено во время гимна США.