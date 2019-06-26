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Футболисты «Чертаново» забили семь безответных мячей в ворота старейшей команды мира 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: twitter.com/FCChertanovo
В рамках товарищеского матча "Чертаново" на домашнем поле разгромило старейшую команду мира "Шеффилд". Футболисты столичной команды отправили в ворота англичан семь безответных мячей.
У победителей встречи по два мяча забили Владислав Сарвели (4-я и 16-я минуты) и Александр Конев (52, 63), а также по разу отличились Юрий Завезен (13), Дмитрий Ципченко (29) и Леонид Герчиков (79).
Стоит отметить, что для "Шеффилда" эта встреча стала второй в России, ранее старейший клуб мира на поле стадиона имени Эдуарда Стрельцова в Москве проиграл местному "Торпедо" со счетом 0:5.
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