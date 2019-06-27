«ПСЖ» хочет продать экс-игрока «Зенита»

Руководство французского "Пари Сен-Жермен" планирует расстаться с экс-хавбеком петербургского "Зенита" Леонардо Паредесом, сообщает Paris United.

По информации источника, аргентинец не соответствует уровню парижского клуба.

Бывшего игрока сине-бело-голубых предложили итальянским "Интеру" и "Милану".

Также сообщалось, что 24-летний футболист может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), однако ни один из российских клубов не подтвердил свою заинтересованность в полузащитнике.

Паредес перешел в стан парижан в январе 2019 года. "ПСЖ" отдал "Зениту" за игрока €40 млн Соглашение футболиста с французской командой истекает в 2023 году.

В завершившемся сезоне аргентинец сыграл в 44 матчах всех турниров на клубном уровне, став автором четырех забитых мячей и отдав шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" отклонил предложение каталонской "Барселоны" по Неймару.