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«ПСЖ» хочет продать экс-игрока «Зенита» 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: Reuters
Руководство французского "Пари Сен-Жермен" планирует расстаться с экс-хавбеком петербургского "Зенита" Леонардо Паредесом, сообщает Paris United.
По информации источника, аргентинец не соответствует уровню парижского клуба.
Бывшего игрока сине-бело-голубых предложили итальянским "Интеру" и "Милану".
Также сообщалось, что 24-летний футболист может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), однако ни один из российских клубов не подтвердил свою заинтересованность в полузащитнике.
Паредес перешел в стан парижан в январе 2019 года. "ПСЖ" отдал "Зениту" за игрока €40 млн Соглашение футболиста с французской командой истекает в 2023 году.
В завершившемся сезоне аргентинец сыграл в 44 матчах всех турниров на клубном уровне, став автором четырех забитых мячей и отдав шесть голевых передач.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" отклонил предложение каталонской "Барселоны" по Неймару.
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