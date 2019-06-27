Гол Салаха помог сборной Египта победить ДР Конго и выйти в плей-офф КАН-2019

Сборная Египта по футболу одолела команду ДР Конго во втором матче группового этапа домашнего Кубка африканских наций 2019 года.

Встреча прошла в Каире и завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, египтяне набрали шесть очков в группе A и досрочно вышли в плей-офф Кубка африканских наций. ДР Конго замыкает турнирную таблицу, не набра ни одного очка.

В следующем матче Египет сыграет с Угандой, а ДР Конго — с Зимбабве.

Ранее сборная Нигерии по футболу победила Гвинею и вышла в плей-офф Кубка африканских наций.