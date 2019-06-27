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Гол Салаха помог сборной Египта победить ДР Конго и выйти в плей-офф КАН-2019 

RT на русском + ещё 15 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Сборная Египта по футболу одолела команду ДР Конго во втором матче группового этапа домашнего Кубка африканских наций 2019 года.
Встреча прошла в Каире и завершилась со счётом 2:0.
В составе хозяев турнира отличились Ахмед Эль-Мухамади и Мохаммед Салах на 25-й и 43-й минутах соответственно.
Таким образом, египтяне набрали шесть очков в группе A и досрочно вышли в плей-офф Кубка африканских наций. ДР Конго замыкает турнирную таблицу, не набра ни одного очка.
В следующем матче Египет сыграет с Угандой, а ДР Конго — с Зимбабве.
Ранее сборная Нигерии по футболу победила Гвинею и вышла в плей-офф Кубка африканских наций.
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