Салах: «К женщинам нужно относиться с уважением»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах считает, что к женщинам нужно относиться с уважением.

«К женщинам нужно относиться с большим уважением. «Нет» значит «нет». Эти вещи являются и должны оставаться священными. Также считаю, что многие, совершающие ошибки, могут измениться к лучшему и их не следует отправлять сразу на гильотину, что является самым простым выходом. Нам нужно верить во второй шанс», — написал Салах в твиттере.

В сезоне-2018/19 Салах сыграл за «Ливерпуль» во всех турнирах 52 матча, в которых забил 27 голов и отдал 13 результативных передач. В составе «Ливерпуля» египтянин стал победителем Лиги чемпионов.

На данный момент форвард находится в расположении сборной, которая накануне досрочно обеспечила себе место в плей-офф турнира, обыграв ДР Конго со счетом 2:0. Салах стал автором второго мяча.