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Экс-футболист «Спартака» Промес попрощался с «Севильей» 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной Нидерландов по футболу Квинси Промес, который подписал контракт с амстердамским «Аяксом», попрощался с «Севильей».
«Моя севильская семья, спасибо вам за все! Жаль, что вы не смогли увидеть всё, на что я способен на поле. Желаю вам всего наилучшего, никогда вас не забуду», — написал Промес в своём Instagram.
«Аякс» заплатит «Севилье» за трансфер Промеса €15,7 млн При этом за счёт бонусов сумма может возрасти до €17,2 млн Промес перешёл в «Севилью» из «Спартака» летом 2018 года. В его активе 66 голов и 34 передачи в 135 матчах за московский клуб, в составе которого он стал чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России. За «Севилью» он провёл 49 матчей, забил три мяча и отдал девять голевых передач.
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Футбол , Спартак
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