Кокориных и Мамаева отправят в одну колонию

Александр и Кирилл Кокорин Павел Мамаев и Александр Протасовицикий будут этапированы в одну колонию. Об этом журналистам сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко. Постановление было позитивно встречено защитниками осуждённых. Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов , отметил, что после такого решения «остаётся только похлопать в ладоши».

Павел Мамаев, Александр Кокорин , его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий могут покинуть бутырское СИЗО уже вначале следующей недели. В пятницу, 28 июня апелляционный приговор поступил в Пресненский суд, после чего был направлен в учреждение ФСИН для дальнейшего исполнения.

Теперь сотрудникам следственного изолятора будет необходимо отправить осуждённых к месту непосредственного отбытия наказания.

Однако органы ФСИН приняли решение относительно фигурантов громкого дела ещё до поступления официальных бумаг. Как сообщил заместитель главы ведомства Валерий Максименко , рассмотрев все обстоятельства случившегося и положительную характеристику осуждённых, руководство пришло к мнению, что Кокорина и Мамаева направят в одну колонию.

«Директор ФСИН принял решение, что, когда поступят все документы, они все вместе будут отправлены в одну колонию. Но это произойдёт лишь в том случае, если они сами не откажутся от подобного предложения», — цитирует Максименко РИА.

Представитель службы исполнения наказаний также подчеркнул, что ведомство не рассматривает братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого в качестве организованной преступной группировки или социально опасной банды.

«Мы понимаем, что никакой угрозы в них нет. Это обычные люди, которые просто оступились», — пояснил заместитель главы ФСИН.

Кроме того, в службе есть понимание и относительно самого места отбытия наказания. Все четверо будут на поезде этапированы в одну из колоний, расположенных недалеко от Москвы. Об этом СМИ сообщил глава УФСИН по Москве Сергей Мороз. Однако точное название тюрьмы будет обнародовано лишь после того, как осуждённые прибудут на место.

«Разумное и целесообразное решение»

Сомневаться в том, что все осуждённые примут предложения от ФСИН, не приходится. Ранее Александр Кокорин уже обращался в соответствующие органы с просьбой рассмотреть возможность совместной поездки в колонию с младшим братом и друзьями.

Решение службы исполнения наказаний прокомментировали представители защиты фигурантов дела. Так, адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик в разговоре с RT рассказал о последней встрече со своим клиентом и отметил, что родственник известного футболиста готов к предстоящему этапу.

«Удалось прорваться в СИЗО к Кириллу. Он держится, сохраняет бодрость духа, собрал вещи и ждёт когда покинет Бутырку. Правда на мой субъективный взгляд, совместная поездка в колонию слабое утешение в призме всего дела ребят, но для них, безусловно, станет доброй вестью», — заявил юрист.

При этом Барик отметил, что решение ФСИН напрямую связано со статусом судебного расследования и ажиотажа вокруг всего дела. Юрист выразил уверенность, что удовлетворяя, просьбы осуждённых звёзд футбола, служба принимает попытку нивелировать постановление предыдущей инстанции.

«Будем считать, что это некая компенсация за всё то, что они уже пережили за последние восемь месяцев. Объективно ребята вообще не должны были оказаться под стражей и получить тюремные сроки, ведь по реально совершенным деяниям это не предусмотрено», — резюмировал адвокат.

Защитник Павла Мамаева Игорь Бушманов новость относительно дальнейшей судьбы своего клиента воспринял положительно. В беседе с RT юрист признался, что впервые в своей адвокатской карьере сталкивается с фактом совместного отбытия наказания в колонии.

«Решение правильное, разумное и целесообразное. Действительно, в практике на так называемых подельников такое не распространяется, но в нашем случае многое отличается от привычных норм. Если они действительно уйдут на этап все вместе, то немного сломают устоявшуюся систему. Законом такие действия не запрещены, но подобное происходит редко. Хотя как ни крути, вся история от начала и до сегодняшнего дня — прецедент по всем параметрам. Остаётся только похлопать в ладоши от такого решения», — подчеркнул Бушманов.

Кроме того, по мнению юриста, на лояльное отношение со стороны ФСИН косвенно повлияло поведение его подзащитного. 14 февраля Павел Мамаев провёл на территории Бутырки футбольный матч, который стал началом целой программы по развитию спорта в следственных изоляторах страны.

«Не исключаю, что социальная деятельность Мамаева повлияла на данное решение. Павел внёс большой вклад в пенитенциарную систему России. Оказал посильное содействие в улучшение досуга сидельцев по всей стране. Теперь им будет, куда выплеснуть свою энергию и эмоции. Не друг на друга, как это было раньше, а на футбольную площадку. И всё это благодаря Мамаеву», — подытожил правозащитник.

Адвокаты также сообщили, что намерены продолжать добиваться изменения приговора для всех фигурантов дела. Как только Кокорины, Мамаев и Протасовицкий прибудут в колонию, юристы направят прошения об УДО, а также ряд кассационных жалоб.