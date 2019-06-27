Кокорин обратился к фанатам из СИЗО

Кокорин написал письмо-обращение к болельщикам

Футболист был осужден за участие в двух драках в центре Москвы осенью прошлого года.

"Я, Александр Кокорин, обращаюсь ко всем болельщикам и тем, кто на протяжении всего этого времени поддерживал меня и ребят в этой непростой жизненной ситуации. Хочу сказать вам большое спасибо за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. И, конечно, за то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей", — говорится в письме игрока сине-бело-голубых.

Он также добавил, что все еще надеется вернуться в футбол, поэтому продолжает тренировки даже находясь в заключении.

"Конечно, в жизни бывает всякое. И каждый может ошибиться. Однако самое главное — это сделать правильные выводы. Нельзя сдаваться. Да, я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу "Зенит" за врачей и отношение ко мне", — также говорится в письме.

8 мая Пресненским судом Москвы был вынесен приговор Кокорину и его брату Кириллу, а также игроку "Краснодара" Павлу Мамаеву . Футболист "Зенита" и его брат были осуждены на полтора года лишения свободы, тогда как Мамаева приговорили к году и пяти месяцам колонии общего режима.

Ранее адвокат Мамаева рассказал о расторжении контракта с "Краснодаром".