Кокорин обратился к фанатам из СИЗО

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Кокорин написал письмо-обращение к болельщикам 

Газета.Ru + ещё 13 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин обратился к фанатам клуба из московского СИЗО "Бутырка", сообщает РИА "Новости".
Футболист был осужден за участие в двух драках в центре Москвы осенью прошлого года.
"Я, Александр Кокорин, обращаюсь ко всем болельщикам и тем, кто на протяжении всего этого времени поддерживал меня и ребят в этой непростой жизненной ситуации. Хочу сказать вам большое спасибо за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. И, конечно, за то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей", — говорится в письме игрока сине-бело-голубых.
Он также добавил, что все еще надеется вернуться в футбол, поэтому продолжает тренировки даже находясь в заключении.
"Конечно, в жизни бывает всякое. И каждый может ошибиться. Однако самое главное — это сделать правильные выводы. Нельзя сдаваться. Да, я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу "Зенит" за врачей и отношение ко мне", — также говорится в письме.
8 мая Пресненским судом Москвы был вынесен приговор Кокорину и его брату Кириллу, а также игроку "Краснодара" Павлу Мамаеву. Футболист "Зенита" и его брат были осуждены на полтора года лишения свободы, тогда как Мамаева приговорили к году и пяти месяцам колонии общего режима.
Ранее адвокат Мамаева рассказал о расторжении контракта с "Краснодаром".
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Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН , РИА Новости
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