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Усманов дал сотни миллионов рублей российскому клубу 

Lenta.ru + ещё 1 50 минут назад
Фото: ТАСС
Бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал 600 миллионов рублей тульскому «Арсеналу». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации источника, с просьбой о финансовой помощи к Усманову обратилось руководство «Арсенала». Бизнесмен в ответ пообещал выделить более полумиллиарда рублей. Также, пишет Baza, губернатор Тульской области Алексей Дюмин просит у госкорпорации «Ростех» еще 500 миллионов рублей на нужды клуба.
«Арсенал» в сезоне-2018/2019 занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России и впервые в истории сыграет в Лиге Европы. Свой путь в турнире клуб начнет со второго квалификационного раунда.
О том, что «Арсенал» получает помощь от Усманова, президент клуба Гурам Аджоев рассказывал в конце 2018 года. Тогда он заявил, что бизнесмен оказывает поддержку тулякам на протяжении двух лет.
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Футбол , Гурам Аджоев , Алишер Усманов , Алексей Дюмин , Ростех
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