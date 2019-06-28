«Каждый может ошибиться»: Кокорин покаялся перед колонией

Форвард санкт-петербургского «Зенита» и бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кокорин 27 июня обратился к болельщикам, написав открытое письмо из следственного изолятора, где пребывает в данный момент, ожидая этапа в колонию общего режима.

«Я, Александр Кокорин, обращаюсь ко всем болельщикам, которые на протяжении всего этого времени поддерживали меня и ребят в этой непростой жизненной ситуации, — написал Кокорин в письме, которое приводит РИА «Новости».

— Спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей.

​В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу «Зенит» за врачей и отношение ко мне».

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев после матча их команд в Санкт-Петербурге прибыли в Москву на Сапсане и там отмечали десятилетие совместной дружбы с компанией друзей.

Утром случились два эпизода, которые в итоге привели Кокорина, его младшего брата Кирилла, Мамаева и его друга детства Александра Протасовицкого, работающего детским тренером, на скамью подсудимых.

Сначала на парковке у гостиницы «Пекин» компания избила водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука , который, по словам молодых людей оскорбил их, назвав «петухами».

Сам Соловчук отрицал это утверждение, и суд встал на его сторону, не найдя подтверждений словам подсудимых.

Вторым эпизодом был конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком, а также пришедшим к нему на встречу директором НАМИ Сергеем Гайсиным, в результате которого Пак получил от Кокорина-старшего стулом, а Гайсину досталось по лицу от Мамаева.

Там тоже, по утверждению компании, имело место спровоцировавшее драку оскорбление со стороны чиновника, однако Пак тоже отрицал, что говорил что-то подобное, и суд вновь не увидел подтверждений словам футболистов и их друзей.

В итоге братья Кокорины были приговорены Пресненским судом Москвы к полутора годам колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий получили на месяц меньше каждый.

Учитывая время пребывания в изоляторе, им предстоит провести в заключении по семь с половиной и шесть с половиной месяцев соответственно.

Адвокаты осужденных подавали апелляцию на решение суда, однако никаких результатов она не дала, и приговор остался в силе. Так, Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но при этом вынес новый приговор. Так, суд сохранил сроки наказания братьев Кокориных и Мамаева с Протасовицким, однако слегка изменил квалификацию действий осужденных.

О том, почему четверку осужденных до сих пор не этапируют в колонию, рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов

«Постановления о приговоре нет в суде. Соответственно, оно никак не может попасть в СИЗО. Видимо, суду сложно каким-то образом мотивировать аргументы своего решения, а ведь их обязательно нужно описать в резолютивной части приговора. Ждем каждый день, нам обещали, что бумаги будут на этой неделе. Пока обещания не сдержали», — цитирует защитника RT.

Накануне адвокат Кокорина-старшего Татьяна Стукалова рассказала в Instagram Stories, что не считает провалом обвинительный приговор ее клиенту.

«Представители потерпевших гарантировали снизить наказание до трех лет лишения свободы — с пяти предполагаемых лет при условии выплаты им огромной суммы денежных средств, в чем им было категорически отказано. В чем провал?»

Также в Stories Стукалова рассказала о самочувствии Кокорина: «Как здоровье Саши? Плохо. Как обвиняемые восприняли приговор? Достойно, самочувствие у всех нормальное, кроме Саши — болит нога. Как чувствует себя мать братьев Кокориных? Переживает».