Украинский футболист оправдался за переход в клуб РФ 

Украинский футболист Иван Ордец прокомментировал изданию «Экпресс» решение о переходе из донецкого «Шахтёра» в московское «Динамо». По словам спортсмена, он руководствовался исключительно интересами развития профессиональной карьеры.
«Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в "Динамо" любую политическую составляющую», — отметил футболист, подчеркнув, что россияне предложили ему стать «частью амбициозного проекта».
Ордец также заявил, что игру в составе «Динамо» он воспринимает как новый вызов, который поможет развитию его профессиональной карьеры. При этом спортсмен подчеркнул, что «футбол призван объединять людей и народы».
Иван Ордец подписал контракт с московским «Динамо» на три года. Согласно документу футболист будет получать один миллион евро за сезон.
Ранее фанаты украинского футбола раскритиковали бывшего защитника донецкого «Шахтёра» Ярослава Ракицкого, который в начале года подписал контракт с питерским «Зенитом» на 3,5 года. Многие болельщики назвали поступок Ракитского предательством, а самого футболиста «изгоем» и «ватником».