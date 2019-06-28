Украинский футболист оправдался за переход в клуб РФ

Украинский футболист Иван Ордец прокомментировал изданию «Экпресс» решение о переходе из донецкого «Шахтёра» в московское «Динамо» . По словам спортсмена, он руководствовался исключительно интересами развития профессиональной карьеры.

«Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в "Динамо" любую политическую составляющую», — отметил футболист, подчеркнув, что россияне предложили ему стать «частью амбициозного проекта».

Ордец также заявил, что игру в составе «Динамо» он воспринимает как новый вызов, который поможет развитию его профессиональной карьеры. При этом спортсмен подчеркнул, что «футбол призван объединять людей и народы».

Иван Ордец подписал контракт с московским «Динамо» на три года. Согласно документу футболист будет получать один миллион евро за сезон.