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​«Милан» официально исключен из еврокубков на один сезон 

Просто Про Спорт + ещё 1 38 минут назад
Фото: Reuters
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательное решение согласиться с договоренностью УЕФА и «Милана» отстранить клуб от еврокубков на сезон-2019/20.
Таким образом «россонери» не выступят в Лиге Европы, куда пробились по итогам минувшего сезона в Серии А.
Ранее клуб оспорил решение УЕФА о дисквалификации от еврокубков на один сезон из-за нарушений финансового fair-play, однако до сих пор не смог урегулировать свои финансовые дела. В итоге в Милане решили отбыть наказание и не устраивать распродажу игроков.
По итогу решения «Милан» получит отсрочку на устранение трудностей и приведения платежки в порядок и сосредоточится на внутреннем чемпионате, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов на следующий год.
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