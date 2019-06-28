​«Милан» официально исключен из еврокубков на один сезон

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательное решение согласиться с договоренностью УЕФА и «Милана» отстранить клуб от еврокубков на сезон-2019/20.

Таким образом «россонери» не выступят в Лиге Европы, куда пробились по итогам минувшего сезона в Серии А.

Ранее клуб оспорил решение УЕФА о дисквалификации от еврокубков на один сезон из-за нарушений финансового fair-play, однако до сих пор не смог урегулировать свои финансовые дела. В итоге в Милане решили отбыть наказание и не устраивать распродажу игроков.

По итогу решения «Милан» получит отсрочку на устранение трудностей и приведения платежки в порядок и сосредоточится на внутреннем чемпионате, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов на следующий год.