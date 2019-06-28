Россияне затроллили приехавшего за сексом футболиста

Футбольный клуб "Чертаново" в Twitter иронично прокомментировал запись футболиста английского "Шеффилда" Джейка Гаррета о том, что в России его интересует только секс.

Запись с фото Джейка Гаррета появилась в аккаунте ФК «Чертаново» в соцсети после того, как российский клуб обыграл "Шеффилд" со счетом 7:0.

"Надеемся, не разочаровали, Джейк", — подписано фото.

Ранее, по данным «Московского комсомольца», британец написал в своем профиле в Tinder, что он находится в Москве до 29 июня и его интересует только секс.

По информации издания, старейший клуб в истории мирового футбола прибыл в Россию, чтобы принять участие в четырех товарищеских матчах. Ранее британцы проиграли московскому "Торпедо" (0:5) и петербургскому ФК «КФ» (1:2).