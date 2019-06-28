Жену Погребняка шантажируют

Жена футболиста Павла Погребняка Мария , разрабатывающая свою линию одежды, заявила, что официальный аккаунт шоурума был удален, а с нее потребовали 150 тысяч рублей. Об этом пишет «СтарХит».

«Сначала вскрыли рабочий Instagram моего бренда. Затем пришло письмо от неизвестного человека со словами, что он готов помочь восстановить страницу за 150 тысяч рублей. Естественно, я не согласилась! В общем, на следующий день я завела новый аккаунт», — рассказала изданию Мария Погребняк.

По ее словам, после создания новой страницы ей пригрозили, что «если денег не будет, то все рабочие блоги будут удаляться».

«В итоге заблокировали вторую страницу. Мы с помощниками пытались создать еще десять аккаунтов, но результат был аналогичным. И все это сопровождалось угрозами и шантажом (…) Это ужасная новость, ведь мой бизнес простаивает! Продажи не идут, так как [клиенты] привыкли, что все новинки появляются именно в Instagram», — заявила Погребняк.

Она отметила, что сейчас пытается реанимировать сайт, заброшенный из-за упора на соцсети. А также написала в службу поддержки и обратилась за помощью в соответствующие органы.

«Будем ждать результатов расследования. Я это просто так не оставлю», — подчеркнула дизайнер.

Ранее Мария Погребняк в Instagram опровергла слухи о рукоприкладстве мужа, появившиеся в СМИ.