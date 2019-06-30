В Италии сообщили, что «Ювентус» 1 июля намерен объявить о трансфере Де Лигта

Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт близок к продолжению карьеры в Италии. «Ювентус» должен объявить о трансфере 19-летнего игрока в предстоящий понедельник, утверждает Tuttosport. По данным источника, туринцы согласовали сделку по игроку в размере 67 млн евро с возможностью выплаты в будущем бонусов в размере 13 млн евро.

Как отмечается, Де Лигт получит пятилетний контракт на 8 млн евро в год и с бонусами на общую сумму 12 млн евро.

В прошлом сезоне Де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей и забил 7 голов. В составе амстердамского клуба Маттейс выиграл Эредивизи и Кубок Голландии.