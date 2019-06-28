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Кокорина и Мамаева решили отправить в одну колонию 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Reuters
Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут отбывать заключение в одной колонии, сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Максименко сообщил, что по решению директора ФСИН Геннадия Корниенко футболисты Мамаев и Кокорин «будут отправлены в одну колонию», передает sports.ru.
«Но это в том случае, если они сами не откажутся. Это люди, которые просто оступились», — добавил он.
При этом во ФСИН не назвали, в какую именно колонию отправят спортсменов, отметив, что это будет сделано только после этапирования осужденных.
Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий также будут отправлены в одну колонию с Кокориным и Мамаевым.
Ранее сообщалось, что Мамаев и Кокорин будут этапированы в колонию одного из ближайших к Москве регионов.
Напомним, 13 июня Мосгорсуд оставил сроки наказания футболистам без изменения.
В мае Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам общего режима, Мамаева — к году и пяти месяцам колонии.
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Футбол , Валерий Максименко , Геннадий Корниенко , Павел Мамаев , Кирилл Кокорин , Александр Протасовицкий , Александр Кокорин , Зенит , Мосгорсуд , ФСИН , Sports.ru
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