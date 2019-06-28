Кокорина и Мамаева решили отправить в одну колонию

Максименко сообщил, что по решению директора ФСИН Геннадия Корниенко футболисты Мамаев и Кокорин «будут отправлены в одну колонию», передает sports.ru.

«Но это в том случае, если они сами не откажутся. Это люди, которые просто оступились», — добавил он.

При этом во ФСИН не назвали, в какую именно колонию отправят спортсменов, отметив, что это будет сделано только после этапирования осужденных.

Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий также будут отправлены в одну колонию с Кокориным и Мамаевым.

Ранее сообщалось, что Мамаев и Кокорин будут этапированы в колонию одного из ближайших к Москве регионов.

Напомним, 13 июня Мосгорсуд оставил сроки наказания футболистам без изменения.

В мае Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам общего режима, Мамаева — к году и пяти месяцам колонии.