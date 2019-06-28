Позвали даже в «Барселону»: как Бузова примазалась к спорту

Денису Глушакову. Ольга Бузова проведет двое суток в «Барселоне». Для популярной российской певицы это уже не первый контакт со спортом. Ранее она публично поддерживала омский «Авангард», а также предлагала сотрудничество экс-капитану «Спартака»

Одна из главных представительниц российского шоу-бизнеса Ольга Бузова пополнит состав «Барселоны». В структуру испанского гранда известная певица попадет благодаря акции одного из спонсоров сине-гранатовых и популярной торговой марки бытовой техники. Присоединиться к «Барсе» Бузова должна 29 июня, где проведет ровно двое суток. Телеведущей предстоит «примерить на себя» роль таких лидеров клуба, как Лионеля Месси Жерара Пике . Сама Бузова, узнав о предложении компании, выразила благодарность за доверие и сотрудничество. При этом о подробностях мероприятия певица не знает до сих пор.

«Это все произошло очень быстро, и я сама пока не совсем разобралась, как все будет, но идея мне очень нравится. Я родилась в Санкт-Петербурге, у нас все с детства любят футбол и болеют за «Зенит» . Также все знают, что из других команд я с детства болею за «Барселону», поэтому для меня будет огромной честью провести с футболистами 48 часов.

Больше всего хотелось бы сыграть, конечно, с Месси и Пике, но я очень уважаю всех игроков этого легендарного клуба, поэтому просто находиться там — уже круто», — приводит слова Бузовой «Чемпионат».

Примечательно, что телеведущей припомнили ее фото в футболке мадридского «Реала» , хотя сама звезда шоу-бизнеса отрицает свои симпатии к «сливочным».

«Это ничего не значит! У меня много футболок разных команд», — цитирует Бузову Sport24.

Интересно, что имя певицы в большом спорте фигурирует уже давно. Среди футбольных болельщиков она известна как бывшая супруга полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова . Во время отношений с футболистом она нередко появлялась на домашних матчах красно-зеленых, но после разрыва связей свой интерес к спорту не утратила. Несмотря на возможные симпатии к «Зениту» сама Бузова ранее утверждала, что поддерживает «Спартак», когда в составе красно-белых еще числились Александр Самедов Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков.

С последним, к слову, она недавно связалась по факту возможного сотрудничества. 19 июня 2019 года Глушаков расторг контракт со «Спартаком», но новую команду себе найти не может до сих пор. Позднее 32-летний полузащитник опубликовал у себя в инстаграме ироничную фотографию о поиске рабочего места. Одной из тех, кто предложил Глушакову свои услуги, выступила именно Бузова.

«Мне нужен хороший оператор»,

— пошутила она, на что футболист выразил готовность начать сотрудничество с певицей, спросив, есть ли у нее специальное оборудование.

Помимо футбола Бузова также интересуется хоккеем. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» из-за проблем со своей ледовой арены домашние матчи проводил в Балашихе, куда ходила и певица, публично поддерживая «ястребов».

«Все очень просто. 31 декабря я выпустила песню «Танцуй под Бузову» и запустила всероссийский флешмоб, а в самом начале 2019-го совершенно случайно наткнулась в социальных сетях на танец талисмана «Авангарда» Ястреба с болельщицами, который они исполняли на одной из площадей города. Я, конечно, выложила это видео в своих соцсетях и тем самым привлекла дополнительную аудиторию. Судя по всему, тогда-то омичи меня и приметили — руководители «Авангарда» пригласили на игру. Я пришла, и ребята в том поединке победили действующего чемпиона — казанский «Ак Барс», причем с ошеломительным счетом, забросив семь шайб. И второй мой приход во дворец спорта в Балашихе тоже принес Омску успех», — объяснила свои клубные пристрастия Бузова.

Определенный интерес к себе популярная телеведущая вызвала и у хоккеиста московского «Динамо» Андрея Миронова , который даже подал заявку на участие в новом шоу с певицей, чтобы просто встретиться с ней.

Не исключено, что перфоманс с «Авангардом» был связан с рекламной кампанией, в которой участвовала Ольга Бузова. Впрочем, именно реклама является одним из основных способов дохода певицы. Так, за один пост она получает от 400 тысяч рублей, тогда как публикаций в инстаграме, носящих коммерческий характер, может появляться сразу несколько за день. Всего же, по данным Российского исследовательского агентства блогеров (РИАБ), годовой доход звезды от рекламы в инстаграме составляет около 100 миллионов рублей.

Имея в соцсети чуть менее 16 млн подписчиков, в заработках на рекламе Бузова при этом уступает одной из самых популярных спортсменок мира, российской фигуристке Евгении Медведевой , на которую подписаны только 793 тысячи пользователей.

Как сообщала «Газета.Ru» ранее, доходы на рекламе у Медведевой превосходят отметку в 500 тысяч рублей за одну публикацию, что, соответственно, дороже, чем у Бузовой.

Не исключено, что у Бузовой появится новый деловой партнер. Красноярский «Енисей» в конце апреля выразил готовность создать специальный комплект игровой формы для женской команды. Правда, по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб выбыл в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).