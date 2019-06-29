Месси впервые спел гимн Аргентины

Капитан и форвард каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси впервые исполнил гимн родной страны перед матчем четвертьфинала Кубка Америки, сообщает "Чемпионат.com".

В рамках турнира аргентинская национальная команда встретилась с футболистами Венесуэлы. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу команды Месси.

Для 32-летнего футболиста это было принципиальным моментом, так как он не пел за сборную с начала выступлений. Четыре года назад он заявил, что никогда не будет петь гимн.

"Меня злят люди, которые критикуют за все, совершенно не думая ни о чем. Я не пою и не буду этого делать перед матчами. Мне не нужно его петь его, чтобы прочувствовать важность момента", — сказал аргентинский нападающий тогда. #Brasil2019 | Suena el Himno Nacional en el estadio Maracaná y ya comienza a vivirse un nuevo partido de la #CopaAmerica

Mirá el partido EN VIVO en https://t.co/GYiXqRdYsY ¡#SomosArgentina! ¡#VibraElContinente! pic.twitter.com/kyS5ytqEYl— TV Pública Argentina (@TV_Publica) 28 июня 2019 г.

Ранее Месси рассказал о впечатлениях от победы в 1/4 финала Кубка Америки над национальной командой Венесуэлы