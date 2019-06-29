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Месси впервые спел гимн Аргентины 

Газета.Ru + ещё 2 14 минут назад
Фото: Reuters
Капитан и форвард каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси впервые исполнил гимн родной страны перед матчем четвертьфинала Кубка Америки, сообщает "Чемпионат.com".
В рамках турнира аргентинская национальная команда встретилась с футболистами Венесуэлы. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу команды Месси.
Для 32-летнего футболиста это было принципиальным моментом, так как он не пел за сборную с начала выступлений. Четыре года назад он заявил, что никогда не будет петь гимн.
"Меня злят люди, которые критикуют за все, совершенно не думая ни о чем. Я не пою и не буду этого делать перед матчами. Мне не нужно его петь его, чтобы прочувствовать важность момента", — сказал аргентинский нападающий тогда.
Ранее Месси рассказал о впечатлениях от победы в 1/4 финала Кубка Америки над национальной командой Венесуэлы
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Футбол , Лионель Месси , Чемпионат.com
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