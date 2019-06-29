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Сборная Чили обыграла команду Колумбии и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу 

ТАСС + ещё 11 1 час назад
Фото: © EPA-EFE/PAULO WHITAKER
Футболисты сборной Чили в серии пенальти четвертьфинального матча Кубка Америки обыграли команду Колумбии и вышли в полуфинал турнира. Основное время встречи, которая состоялась на стадионе "Арена-Коринтианс" в Сан-Паулу (Бразилия), завершилось вничью со счетом 0:0, однако чилийцы были точнее во время исполнения одиннадцатиметровых ударов — 5:4.
Начало матча пришлось отложить на 20 минут. Причиной стали дорожные пробки, в которые попал автобус, перевозивший сборную Чили. Несмотря на то, что итоговый счет основного времени был 0:0, один гол болельщики увидели. На 15-минуте полузащитник чилийской команды Чарлес Арангис забил мяч, однако арбитр матча Нестор Питана взятие ворот отменил после просмотра видеоповтора, зафиксировав офсайд.
В составе победителей пенальти реализовали Артуро Видаль, Эдуардо Варгас, Эрик Пульгар, Арангис и Алексис Санчес. У колумбийцев отличились Хамес Родригес, Эдвин Кардона, Хуан Куадрадо и Ерри Мина. Удар Вильяма Тесильо пришелся мимо ворот.
В следующем раунде сборная Чили сыграет с победителем матча между командами Уругвая и Перу. Двумя другими полуфиналистами ранее стали бразильские и аргентинские футболисты. Сборная Чили является действующим победителем Кубка Америки. Всего на ее счету два чемпионских титула (2015, 2016).
В нынешнем розыгрыше турнира принимают участие 10 сборных Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Также в качестве приглашенных команд в Бразилии выступали финалисты Кубка Азии 2019 года — сборные Катара и Японии. Однако они не смогли пройти групповой этап и вылетели из турнира вместе командами Боливии и Эквадора.
Кубок Америки завершится 7 июля.
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Комментарии
Футбол , Эрик Пульгар , Хуан Куадрадо , Эдвин Кардона , Вильям Тесильо , Артуро Видаль , Чарлес Арангис , Алексис Санчес , Хамес Родригес
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