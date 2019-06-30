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Экс-возлюбленная Мамаева рассказала о жадности и изменах игрока 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывшая девушка полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Юлия Евтух считает, что деньги испортили футболиста.
По словам модели, с появлением больших денег игрок стал тратить заработок на автомобили и дорогую одежду, в то время как Евтух мало-что доставалось.
"Однажды собрались на какой-то вечеринке с футболистами и их женами. Мамаев стал привычно хвалиться брендовыми шмотками. Супруга одного из игроков вдруг говорит ему: "Как не стыдно? У тебя одни трусы стоят дороже, чем весь Юлькин гардероб", — цитирует Евтух Starhit.
Также девушка отметила, что Мамаев транжирил деньги в ночных клубах со своим другом Александром Кокориным, который выступает за петербургский "Зенит".
Евтух заявила, что знакомые начали ей рассказывать, что видели Мамаева с другой, однако она отказывалась в это верить. Все изменилось после того, как после недельного отсутствия она обнаружила на полу в квартире черные волосы.
"Зашла в ванную — на шампунях, маслах все крышечки открыты, духи наполовину использованы. Тогда он сознался: мол, да, с ним жила девушка", — сказала модель.
Девушка добавила, что смогла простить измену, однако вскоре футболист принял решение расстаться с ней.
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Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , StarHit
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