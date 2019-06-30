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Суарес разрыдался после промазанного пенальти в игре с Перу. Это его первый промах с 2016 года 

SPORT24.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Сборная Уругвая уступила команде Перу в серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка Америки. Основное время игры завершилось со счетом 0:0. В серии 11-метровых точнее оказались перуанцы — 5:4. Единственный удар не реализовал лидер сборной Уругвая и форвард «Барселоны» Луис Суарес.
Как сообщает Squawka, Суарес перед этим моментом забил 15 подряд пенальти в матчах за клуб и сборную. Сегодняшний промах стал для 32-летнего нападающего первым с ноября 2016 года.
После вылета сборной Уругвая с Кубка Америки Суарес не смог сдержать слез. Его успокаивали партнеры по сборной.
Суарес является рекордсменом сборной Уругвая по голам за карьеру — на его счету 58 голов в 110 матчах национальную команду.
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