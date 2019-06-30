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В Испании появился футбольный клуб «Плоская Земля» 

Lenta.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: Guido Kirchner / AP
Испанский футбольный клуб «Мостолес Баломпье», выступающий в четвертом по силе дивизионе чемпионата страны, сменил название на «Плоская Земля». Об этом сообщает Marca.
Президент клуба Хави Повес объяснил решение желанием поддержать приверженцев теории плоской Земли. По его мнению, его футбольный клуб поможет поддерживать постоянный интерес СМИ к этому вопросу.
«Создание клуба, посвящённого этому движению, является лучшим способом постоянного присутствия в средствах массовой информации. "Плоская Земля" — первый футбольный клуб, чьи болельщики объединены самой важной вещью — идеей», — заявил Повес.
Сторонники теории плоской Земли полагают, что НАСА обманывает жителей планеты о ее форме. Современной науке якобы выгодно поддерживать веру в круглую планету, потому что на космическую отрасль выделяются миллиарды, полагают «плоскоземельщики».
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