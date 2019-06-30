В Испании появился футбольный клуб «Плоская Земля»

Испанский футбольный клуб «Мостолес Баломпье», выступающий в четвертом по силе дивизионе чемпионата страны, сменил название на «Плоская Земля». Об этом сообщает Marca.

Президент клуба Хави Повес объяснил решение желанием поддержать приверженцев теории плоской Земли. По его мнению, его футбольный клуб поможет поддерживать постоянный интерес СМИ к этому вопросу.

«Создание клуба, посвящённого этому движению, является лучшим способом постоянного присутствия в средствах массовой информации. "Плоская Земля" — первый футбольный клуб, чьи болельщики объединены самой важной вещью — идеей», — заявил Повес.