Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Локомотив» объявил об уходе Тарасова 

Чемпионат.com + ещё 10 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов покинул клуб в связи с окончанием срока контракта.
«Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надёжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твоё отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо! Спасибо за всё, Дима! Будем скучать!» — говорится в «твиттере» «железнодорожников».
Футболист получил статус свободного агента и теперь сможет перейти в другой клуб бесплатно.
32-летний Тарасов является воспитанником «Спартака». За «Локомотив» хавбек выступал с 2010 года, провёл за клуб 188 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач. В составе клуба Тарасов становился чемпионом России, а также трижды выиграл национальный кубок.
Чемпионат.com: последние новости
Зидан забил издевательский гол женской команде Испанский клуб четвёртого дивизиона теперь называется ФК «Плоская Земля» Неймар поддержал Луиса Суареса после незабитого пенальти на Кубке Америки
Комментарии
Футбол , Дмитрий Тарасов , Спартак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России выиграла 109 медалей на Европейских играх
«В дырочку.будет справлять нужду»19
Путин получил подарок от спортсменок5
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Чем будет интересен женский турнир Уимблдона
Видео
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:22
Мамаева захотели отправить в хозобслугу
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:55
Изменял и не давал денег: новые откровения бывшей Мамаева
Футбол Статьи
00:57
Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе
MMA
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол Гандбол
00:46
Кокорин обратился к фанатам из СИЗО
Футбол
00:23
Позор Тутберидзе: номер Загитовой украли у американки
Фигурное катание Статьи
00:44
Отверг даже Маррей: унижение Шараповой
Теннис Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение