Аленичев попал в базу судебных приставов

Бывший главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев попал в базу судебных приставов. Информация об этом появилась на сайте Управлении Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

46-летний специалист не выплатил штраф, который был наложен на него за пьяную езду. Сумма, которую задолжал тренер, в базе не указана. Сообщается, что Аленичев подвергся штрафу как виду наказания по делам об административном правонарушении, назначенный судом.