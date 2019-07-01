Адвокат рассказал о проблемах в семье Аршавина

Адвокат жены Аршавина: дочь спрашивает, где папа

Адвокат супруги бывшего полузащитника сборной России Андрея Аршавина Алисы Александр Добровинский рассказал о проблемах в семье экс-футболиста в связи с разводом, передает «СтарХит».

Бракоразводный процесс супругов длится более полугода. За это время спортсмен ни разу не встретился со своей дочерью.

«Аршавин отказался прописывать девочку в одной из своих квартир. Ребенка невозможно устроить ни в ясли, ни в детский сад, ни в поликлинику без регистрации. У моей клиентки есть жилплощадь размером в 37 кв. метров. Однако там уже прописано несколько человек. Алисе с детьми пришлось поселиться в доме, который по документам принадлежит маме Андрея. Пока она их оттуда не гонит, но может это сделать в любой момент. Дочь, конечно же, спрашивает, где папа. Я считаю, что его поведение просто необъяснимо», — заявил правозащитник.

В данный момент судом выясняется вопрос по алиментам.

Так, недавно в СМИ появились сообщения, что Аршавин не смог вылететь за границу из-за долга по алиментам. По словам все еще супруги экс-хавбека, он должен выплачивать по 350 тысяч в месяц.

Отказ в содержании дочери от последнего брака бывший игрок английского «Арсенала» объясняет тем, что содержит трех детей от предыдущей гражданской жены — телеведущей Юлии Барановской