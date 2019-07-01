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«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за Малкона 

Газета.Ru + ещё 3 27 минут назад
Фото: Reuters
Нападающий каталонской "Барселоны" Малком входит в сферу интересов двух клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) — лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", сообщает Sport24.ru.
По информации AS, футболист является одним из трех игроков сине-гранатовых, у которого нет паспорта гражданина Европейского союза. Помимо него, такая же проблема есть у Артуро Видаля и Артуро Мело.
В том случае, если в "Барсу" вернется нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар, который также не имеет паспорта гражданина Евросоюза, одному из тройки придется покинуть клуб.
По мнению источника, им станет бразилец Малкон.
В составе "Барсы" футболист выступает с лета 2018 году. Каталонцы выкупили игрока у французского "Бордо" за €41 млн Соглашение с Малконом рассчитано до 2023 года.
Трансфер бразильца прошел со скандалом. Форвард должен был переходить в итальянский "Рому", который даже анонсировал переход. Однако французы получили более выгодный контракт от "Барсы" и отменили соглашение с римлянами.
В завершившемся сезоне футболист сыграл в 24 матчах всех турниров на клубном уровне, став автором четырех голов и отдав две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова выкупить Лаутаро Мартинеса у "Интера" за €112 млн
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Футбол , Артуро Видаль , ЕС
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