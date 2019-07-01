«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за Малкона

Нападающий каталонской "Барселоны" Малком входит в сферу интересов двух клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) — лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", сообщает Sport24.ru.

По информации AS, футболист является одним из трех игроков сине-гранатовых, у которого нет паспорта гражданина Европейского союза . Помимо него, такая же проблема есть у Артуро Видаля и Артуро Мело.

В том случае, если в "Барсу" вернется нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар, который также не имеет паспорта гражданина Евросоюза, одному из тройки придется покинуть клуб.

По мнению источника, им станет бразилец Малкон.

В составе "Барсы" футболист выступает с лета 2018 году. Каталонцы выкупили игрока у французского "Бордо" за €41 млн Соглашение с Малконом рассчитано до 2023 года.

Трансфер бразильца прошел со скандалом. Форвард должен был переходить в итальянский "Рому", который даже анонсировал переход. Однако французы получили более выгодный контракт от "Барсы" и отменили соглашение с римлянами.

В завершившемся сезоне футболист сыграл в 24 матчах всех турниров на клубном уровне, став автором четырех голов и отдав две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова выкупить Лаутаро Мартинеса у "Интера" за €112 млн